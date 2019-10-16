Общество

Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

Шесть банков в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге с 2020 года могут начать предоставлять госуслуги, что позволит улучшить качество государственных сервисов. Соответствующая законодательная инициатива подготовлена Минэкономразвития. Об этом рассказал «Известиям» замминистра ведомства Савва Шипов.

Отмечается, что эксперимент пройдет в Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, Связь Банке, Газпромбанке и Тинькофф Банке.

«За получение государственных услуг через банки с граждан не будет взиматься дополнительная плата», - сообщил Шипов.

При этом банкам запретят использовать персональную информацию пользователей в коммерческих целях.

Эксперты считают, что инициатива ведомства выгодна и банкам, и россиянам. Банки, став площадкой для получения госуслуг, будет знакомить новых клиентов со своими продуктами. Граждане же получат больше «филиалов», где можно получить госуслуги.

https://iz.ru/932503/ekaterina-vinogradova/mftc-tesen-s-2020-goda-okazyvat-gosuslugi-naseleniiu-nachnut-banki