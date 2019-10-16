Общество

Оксана Федорова удивила всех своим оперным голосом. ВИДЕО

Уроженка Пскова, телеведущая, актриса, писательница, основательница благотворительного фонда «Спешите делать добро!» решила оригинально поздравить жителей Подмосковья с 90-летием. Артистка опубликовала в своем аккаунте Instagram видео с песней «Подмосковные вечера», которую она спела самостоятельно. На рояле ей аккомпанировал концертмейстер Георгий Мигунов.

«Я поздравляю жителей и руководство Московской области с праздником и желаю всем добра и счастья!» - написала она в своем посте.

Семья Оксаны уже давно живет в Московской области. Они с мужем перебрались в загородный дом еще до рождения сына Федора и дочери Лизы. И сегодня Федорова уже не может себе представить существование в городской квартире. В Москве она работает, а потом спешит домой - к детям на чистый воздух и простор, пишет 7days.ru.

Фолловеры были в восторге от голоса кумира. Поклонники считают, что Оксана Федорова стала настоящей оперной дивой, поскольку ее вокальные данные просто завораживают.

На этом Федорова не собирается останавливаться. Сейчас она репетирует, готовясь к проекту «Великий русский романс». Ранее Оксана уже показывала видео с репетиции с Дмитрием Галихиным. Вместе они исполнили «Под дугой колокольчик поет».

Карьеру певицы Оксана Фёдорова начала с песен про любовь. Одну из них она исполнила с Николаем Басковым - «Права любовь». А другую с Дмитрием Биланом - «Твоя любовь». В данный момент телеведущая решила переключиться на более серьёзные композиции.