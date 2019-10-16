Общество

Жители Псковской области могут оплатить налоги в любом отделении Почты России

В Псковской области завершается доставка уведомлений по имущественным налогам за 2018 год. К середине октября извещения получили уже более 275 тысяч жителей региона. Произвести оплату по начисленным налогам необходимо не позднее 2 декабря 2019 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФПС Псковской области - филиала АО «Почта России», в почтовых отделениях области продолжается прием платежей по налоговым уведомлениям. Внести налоги жители республики могут сразу же при получении налогового уведомления на почте или в иное удобное для них время в любом почтовом отделении региона. Процедура проста и занимает не более двух минут - для оплаты налога достаточно предъявить бланк уведомления из ИФНС, оператор считает штрих код и примет необходимую сумму к оплате. Денежные средства поступают на счета налоговой службы в режиме онлайн.

Совершить оплату по налоговому уведомлению можно теперь на дому с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ). Такими устройствами в Псковской области сегодня оснащены 260 почтальонов.

«Все мобильные терминалы сегодня в работе, а их использование позволило значительно повысить производительность труда почтальонов. В следующем году мы планируем увеличить количество устройств и расширить спектр предоставляемых услуг», – отмечает заместитель директора по информационным технологиям Департамента по информационным технологиям УФПС Псковской области Ромуальдас Нармонтас.

В УФНС России по Псковской области напоминают, что налогоплательщики, подключенные к сервису «Личный кабинет для физических лиц», получают единые налоговые уведомления в электронном виде в своих Личных кабинетах. Бумажные уведомления на оплату имущественных налогов им не направляются.