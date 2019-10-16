Общество

Герман Петрушко о том, возможны ли нештатные ситуации на «Титан-Полимере»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 октября. Гостем студии стал генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Этой осенью на двух предприятиях химической отрасли произошли нештатные ситуации. Ведущий Константин Калиниченко поговорил с гостем о том, есть ли что-то общее у «Титан-Полимера» с этими предприятиями и возможны ли подобные ситуации в нашем случае.

Константин Калиниченко: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах «Эхо Москвы» в Пскове, «Гайд-парк» - территория, где мы абсолютно открыто говорим на самые разные, под час даже провокационные темы. В студии ведущий Константин Калиниченко. Сегодня у нас в гостях традиционно весьма желанный гость - генеральный директор «Псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Герман Львович, добрый день.

Герман Петрушко: Добрый день, уважаемый ведущий. Добрый день, дорогие псковичи.

Константин Калиниченко: Когда в эфире звучит «Титан-Полимер», у многих псковичей традиционно повышается давление и частота сердцебиения, прямо как условные рефлексы у собак Павлова, не хочу никого обидеть, но, тем не менее. Мы снова видим, что часть политически активных граждан снова пытается раскачать ситуацию вокруг строительства завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино». То ли осень тому причиной, то ли еще что-то. Вот, например, внештатная ситуация, случившаяся на одном из предприятий химической промышленности, в частности, на заводе «Полиэф» в Башкирии. Граждане, понятное дело, у нас не сильны в химии, поэтому для них все химические предприятия традиционно на одно лицо. Сегодня мы попробуем разобраться, есть ли что-то общее у будущего завода «Титан-Полимер» и «Полиэф». Выясним, возможны ли подобные ситуации в нашем регионе, поговорим, как организована система безопасности, экологический контроль на современных предприятиях отросли, может быть, даже попробуем смоделировать какой-нибудь негативный сценарий развития нештатной ситуации с заводом «Титан-Полимер», если такое когда-нибудь гипотетически случится.

Герман Львович, на каком этапе сегодня находится проект, как обстоят дела с прохождением различных государственных экспертиз, получение заключений экологов и так далее...

Герман Петрушко: Я уже много раз говорил о том, что проект у нас реализуется в два этапа: первый этап - это производство пленок, мощностью 72 тысячи тонн по году, и второй этап - это то, о чем мы всегда говорили в рамках экологической экспертизы и общественных слушаний - это производство ПЭТ-гранул, мощностью от 170 тысяч тонн в год. В настоящий момент мы занимаемся финальной частью своего проекта по производству пленок. Также сейчас начинаем активно работать с Госэкспертизой - мы уже начинаем загружать какие-то данные, которые нужны для прохождения заключительных стадий. Мы получили определенные документы по экологической экспертизе, я имею ввиду, по подтверждению санитарной зоны на производство пленок.

Константин Калиниченко: Это та самая первая очередь?

Герман Петрушко: Да, первая очередь, которая идет в реализацию. Понятно, что проект сдвинулся в сроках. Это связано в тем, что мы получали совершенно объективные данные с переносом площадки. И, как следствие, пришлось делать проект по-новому. Естественно, что немножечко сдвинулись сроки исполнения. На данный момент мы находимся в активной фазе, думаем, что выйдем на разрешение по строительству где-то в ноябре месяце.

Константин Калиниченко: Думаю, что зададут вам эти вопросы еще не раз, задам и я. Вот депутат Псковского областного Собрания, лидер Псковских профсоюзов Ульяна Михайлова некоторое время назад написала открытое письмо, в котором предлагает провести публичные слушания на тему строительства завода «Титан-Полимер». Цитирую: «Ввиду того, что 1 октября 2019 года в средствах массовой информации появилась информация об аварии на заводе пропилена в городе Омск». Давайте эту ситуацию обсудим в целом, ведь псковичи, наверное, не сильны в химии, и они не обязаны это все детально понимать. Что все-таки случилось в солнечном Омске? И есть ли смысл псковичам как-то сравнивать, есть ли смысл опасаться, что в Пскове может случиться что-нибудь подобное?

Герман Петрушко: Я благодарен Ульяне Михайловой за то, что ее забота распространяется не только на Псковскую область, но и на Омскую, которая находится в четырех тысячах километров от нашего местонахождения. Спасибо ей большое. Может быть, я немножечко разочарую, в Омске нет завода пропилена и никогда не было. В Омск есть завод полипропилена.

Константин Калиниченко: Ну сейчас псковичи скажут, что вы просто играете словами.

Герман Петрушко: Пропилен - это газ, полипропилен - это гранула.

Константин Калиниченко: Я уже вижу отличия...

Герман Петрушко: Если уж делать такие публичные замечания, то их нужно делать с пониманием, экспертов найти соответствующих.

Константин Калиниченко: Как это принято говорить: разобраться в матчасти.

Герман Петрушко: Если по существу, то я, понимая, что будут такие вопросы, я связался с заводом полипропилена, чтобы обсудить эту ситуацию. Это обычная штатная ситуация: завод планово выводит мощности на ремонт. Сейчас осень, обычное потребление полипропилена падает, завод планово понижает свои мощости. Естественно, что при понижении мощности или при запуске завода по-новой есть плановое сжигание в свечах, но это не выбросы.

Константин Калиниченко: Это те самые факельные установки?

Герман Петрушко: Да. При этом, все процессы учтены проектом, они рассчитаны в томах предельно допустимых выбросов. Проводился мониторинг, не только со стороны служб завода, но и городских служб, просто так это не делается. Все в пределах норм, никаких нештатных ситуаций там не было.

Константин Калиниченко: Можно сказать, что аварии не было?

Герман Петрушко: Аварии - не было.

Константин Калиниченко: Ой, как интересно. Мы прочитали в СМИ о том, что была то ли авария, то ли нештатная ситуация.

Герман Петрушко: Есть официальное письмо руководства завода «Полиом», с ним можно ознакомиться, а если нужно и я могу его представить. Это официальные источники, а не надуманное что-то.

Константин Калиниченко: Я думаю, было бы интересно так или иначе это представить в публичной плоскости, чтобы успокоить псковичей и разъяснить ситуацию. Ну хорошо, с «Полимом» мы разобрались. Некоторое время назад в СМИ активно обсуждали еще одну ситуацию, которая произошла на предприятии «Полиэф» в Башкирии. Я полагаю, что вы в курсе, что это за предприятие. Есть ли тут основания проводить каике-то аналогии с «Титан-Полимером»?

Герман Петрушко: Нет, никаких. Давайте я еще раз вернусь к тому, что уже сказал: «Полиэф» - это предприятие по выпуску, как ПЭТ-гранул, так и большого наименования всевозможных побочных продуктов, так и терефталевой кислоты. В этой случае возникла нештатная ситуация на производстве терефталевой кислоты. В Пскове такого производства не будет.

Константин Калиниченко: Насколько я понимаю, вот эта терефталевая кислота все же будет присутствовать в каком-то виде на предприятии?

Герман Петрушко: Здесь будет готовый продукт, а это совсем не процесс его производства. Потому, что процесс производства относится к особо опасным категориям, там совершенно другие экологические и надзорные нормы

Константин Калиниченко: У нас такого не будет?

Герман Петрушко: У нас совершенно другое. Там, прежде всего, используется параксилол, когда ее начинают окислять, там легковоспламеняющиеся жидкости, там «бяка», которую мы сюда к вам не привезли.

Константин Калиниченко: Так, начался фрагмент по тяжелой химии.

Герман Петрушко: Я стараюсь объяснять как можно более простым языком, чтобы псковичи поняли, что у нас совершенно другие процессы.

Константин Калиниченко: У нас и цель такая, чтобы, в некотором смысле, заниматься просвещением псковской аудитории, которая, естественно, не обязана быть в курсе этих химических тонкостей. Герман Львович, еще один вопрос касательно «Полиэф». Насколько я смог найти в сети, это, по меркам промышленности, достаточно старое мероприятие, оно далеко не вчера построено.

Герман Петрушко: Оборудование туда было завезено еще в советское время, как раз на стыке 85-86 годов. Потом оно очень долгое время пролежало на складах, на улице, потому что не было средств, там постоянно менялся собственник, и затем уже было принято решение его все-таки поставить. Его сделали исходя из той технологии, которая была в то время. Естественно, сейчас они провели модернизацию, улучшили надзорные части, отвечающие за безопасность. Но, тем не менее.

Константин Калиниченко: В целом, это все равно такое советское предприятие химической промышленности?

Герман Петрушко: Ну, да. Там реакторы не российского производства, они немецкие. Представляете, уже 25 лет прошло, технология движется вперед.

Константин Калиниченко: Согласен, тем более, в последние годы технологии сделали очень большой рывок. Учитывая то, что псковичи обладают иногда очень избирательным слухом и слышат только то, что укладывается в их картину мира, давайте еще раз проговорим, что же будет производить завод «Титан-Полимер»? Пивные бутылки, текстиль?

Герман Петрушко: У нас с вами будет производиться совершенно замечательная продукция - это пленки, которые используются в народном хозяйстве в очень широком ассортименте: начиная от пищевых упаковок, медицины, электротехнических изделий, пленки различного рода. Это на первом этапе 72 тысячи тонн. На втором этапе мы планируем выпуск полиэтилентерефталатные гранулы, которые с одной стороны являются сырьем для производства пленок, с другой стороны эти гранулы будут уходить для текстильного производства, исключительно для нитей, оптических пленок или листов, для термоформования, там достаточно широкий класс, но только не для бутылок. Для бутылок - это не интересно. В России, как раз, «Полиэф» выпускает эту продукцию.

Константин Калиниченко: Если мы хотим вот этого дешевого пивка, то оно из «Полиэфа».

Герман Петрушко: Более того, мы будем единственными в России, кто будет выпускать этот вид продукции. Очень большой интерес к продукции проявляют сегодня западные компании, российский текстиль, который на основании этих гранул делает волокна. Я уже говорил, что в нашей одежде этих материалов больше 50%.

Константин Калиниченко: Да, обычное дело. Мы уже и не обращаем внимания на это.

Герман Петрушко: Я могу больше сказать, лавсан используется больше, чем хлопок, вискоза.

Константин Калиниченко: А если в двух словах, чтобы было совсем понятно, продукт, производимый в будущем предприятие «Титан-Полимер» и на подобных предприятиях, насколько он может быть опасен?

Герман Петрушко: Он не может быть опасен. По памяти, я не знаю, чтобы были какие-то аварийные предприятия, или чтобы продукт был запрещен к обороту.

Константин Калиниченко: В интернете достаточно много сообщений, где какие-то истории про знакомых, которые работают в Омске, и вот они работают 2, 3, 5 лет, а потом они начинают болеть.

Герман Петрушко: Чем?

Константин Калиниченко: Я не знаю чем. Видимо, обычно дальше у людей знания заканчиваются и они считают, что сообщили достаточно негативной информации, и диагнозы уже не ставят.

Герман Петрушко: Вы понимаете, все таки в Омске базовое предприятие - это «Нефтеоргсинтез».

Константин Калиниченко: Старое, советское...

Герман Петрушко: Кстати, нужно отдать им должное, они постоянно модернизируются, постоянно влкадывают какие-то средства в технологии и процессы. В Омске - это базовое предприятие. На его основе построены другие перерабатывающие предприятия, которые перерабатывают их сырьевую базу. Поэтому, нельзя сравнивать две разные вещи. Мы сейчас говорим об экологически чистом продукте, самом экологически чистом продукте на сегодняшний день. При этом он допущен к контакту с пищевыми продуктами, детскому питанию.

Константин Калиниченко: Вот эти все баночки, йогурты?

Герман Петрушко: Да. Еще 15-20 лет назад это все делалось из поликарбоната, а теперь уже нет. Более того, это продукт медицины, я уже говорил, что им нас с вами зашивают. Также вы его каждый день держите в руках: ваш компьютер, ваша одежда и так далее. Вот что еще я могу к этому добавить?

Константин Калиниченко: Когда я с утра думал, чтобы на себя надеть, то решил, что надо выбрать что-то, что произведено нашей химической промышленностью. Герман Львович, вы уже начали об этом говорить, я каждый месяц пытаюсь обновить какую-то информацию, но не нахожу. Возможно, вы лучше знаете. Случались ли где-либо, когда-либо аварии на предприятиях, аналогичных «Титан-Полимеру»? Я честно признаюсь, что в Интернете я ничего не нашел.

Герман Петрушко: Я уже не раз об этом говорил, мне таких случаев, тем более глобального характера, неизвестно. Наверное, как на любом предприятии какие-то локальные моменты могут где-то и возникнуть, я не знаю. Но что-то глобального характера или, чтобы случилось что-то, что просочилось в прессу, нет. Тем более, на Западе это моментально стало бы известно.

Константин Калиниченко: С тем же «Полиэфом» и «Полиомом» мы видим, что даже если в России возникнут какие-то подозрения, они сразу попадут в прессу.

Герман Петрушко: Я таких случаев не знаю. Честно говоря, не только в Европе, но даже в Китае.

Константин Калиниченко: Да, там такими вещами грешат. Вот в интернете тоже появилось несколько сообщений о том, что в Китае тоже современные заводы и технологии. Не знаю... Мне всегда казалось, что китайцы уж точно людей не жалеют, у них их очень много.

Герман Петрушко: Нужно понимать, что сегодня у них не все так однозначно. Действительно есть очень высокие технологии, и в нашем бизнесе, в том числе. Но есть еще и предприятия, которые, извините меня, помнят Мао Цзэдуна. Тут нужно сравнивать яблоки с яблоками, а груши с грушами.

Константин Калиниченко: Китай тоже бывает разным. Существуют же какие-то сценарии нештатных ситуаций на предприятиях, разрабатываются ли алгоритмы действий при возникновении подобных ситуаций? Если предположить, что может негативного случиться на «Титан-Полимере»?

Герман Петрушко: Давайте попробуем смоделировать самую ужасную какую-нибудь ситуацию - отключение электроэнергии.

Константин Калиниченко: Что будет?

Герман Петрушко: Ничего не будет, у нас идет запитка из трех точек.

Константин Калиниченко: У вас есть автономный источник?

Герман Петрушко: Конечно. В данном случае мы действуем в соответствии с государственными правилами, которые заложены уже в проект. Мы обязаны запитать завод из трех разных источников. То есть, не из одной нитки, а из трех разных. Если у нас по каким-то причинам идет нарушение электроэнергии по одной ветке, то мы об этом уже знаем. Автоматически идет переключение на другие ветки. Более того, мы будем смотреть уже по ситуации: либо будем снижать мощности и планово останавливаем. Это все зашито в программах, для нас это абсолютно штатная ситуация. Мы действуем в пределах закона. У нас есть охрана, есть периметр, который охраняется, есть охрана, которая обеспечивает пропускной режим на предприятии, есть всевозможные меры пожарной безопасности. Какие-то экологически моменты мы тоже рассматриваем.

Константин Калиниченко: В случае, если предприятие будет у нас построено, планируется ли вести мониторинг окружающей среды? И, в целом, какие-то экологические мониторинги вокруг завода, с Западной стороны Пскова и так далее.

Герман Петрушко: Безусловно. У нас это целый раздел в проекте - перечень мероприятий о охране окружающей среды. Это наши обязательства. Перечень мероприятий по предотвращению возможного негативного воздействия, результаты расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ предложений по предельно допустимом и согласованным выбросам, мероприятия по охране атмосферного воздуха - это тоже заложено в проекте. Как общественные организации, так и мы сами ведем мониторинг окружающей среды. Мы, прежде всего, сами заинтересованы в том, чтобы все технические решения, предусмотренные проектом, соблюдать, иначе нас просто замучают штрафами.

Константин Калиниченко: Согласен, я не думаю, что вы настроены оплачивать горы штрафов.

Герман Петрушко: Здесь есть же и обоснование по очистке сточных вод и утилизации элементов. Мы же говорили о том, что мы строим современные очистные сооружения. Мы не просто так взяли очистные фильтры какие-то поставили, это специальные биологические очистные приборы, которые работают именно по определенному виду продуктов.

Константин Калиниченко: Насколько я понимаю, это специальные бактерии.

Герман Петрушко: Это специальные бактерии, которые уничтожают возможные остатки, например, этиленгликоля.

Константин Калиниченко: В Европе сегодня применяются аналогичные технологии.

Герман Петрушко: Сегодня это самые современные технологии, других не предусмотрено. Там идет многоступенчатая очистка с постоянным возвратом. Вы снимаете анализ, и есть он не соответствует, то все обратно уходит. Просто так ничего не сольешь.

Константин Калиниченко: Немножко сменю вектор диалога. Псковские активисты снова активизировались и создали внепартийный совет общественного движения против строительства химзавода вблизи города Готовы ли вы к какому-то диалогу с вот этой частью протестной общественности?

Герман Петрушко: Мы никогда не отказывались от диалога, не только с протестной общественностью, но и с любыми общественными организациями, заинтересованными организациями. Давайте встречаться, давайте говорить, мы все покажем и расскажем.

Константин Калиниченко: Некоторые говорят, что они принципиально против просто потому, что против. Они просто не хотят. Может быть, им нужна шоколадная фабрика. Насколько перспективен диалог может быть в подобной ситуации?

Герман Петрушко: На мой взгляд, диалог всегда перспективен, он позволяет выяснить точку зрения оппонента и понять его опасения. И если он слышит и понимает, о чем идет речь, то есть две точки. Мы можем убедить оппонента, снять его опасения, показать что-то. Я вот принес санитарное заключение - это государственный документ.

Константин Калиниченко: С вашего позволения, мы опубликуем этот документ.

Герман Петрушко: Конечно.

Константин Калиниченко: Я не буду тут зачитывать, но должен сказать, что да, соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и так далее. Понятно, что если бы было плохое заключение, вы бы мне не дали.

Герман Петрушко: Вы же у меня спрашиваете на какой мы стадии находимся, я показываю.

Константин Калиниченко: Да, вижу, что движетесь.

Герман Петрушко: Вот экспертное заключение от федеральной службы по надзору прав потребителя и благополучия человека.

Константин Калиниченко: Прекрасно. Я не знаю, прекрасно или нет. Некоторые, наверное, сейчас начнут сокрушаться видя, что «Титан-Полимер» движется в направлении открытия представительства.

Герман Петрушко: Да, в этих документах никаких нареканий: решили, проверили, постановили.

Константин Калиниченко: Но наших людей так просто с толку не собьешь.

Герман Петрушко: Пожалуйста, я готов это всем показать.

Константин Калиниченко: Я думаю, что мы все эти документы опубликуем для того, чтобы граждане ознакомились, сделали самостоятельные выводы. Мы здесь никому ничего не навязываем. У меня, наверное, последний вопрос насчет особой экономической зоны «Моглино». В некотором смысле, мне кажется, что там сегодня не самая здоровая атмосфера, за год сменилось три, по сути, руководителя. Насколько я понимаю, бизнес не очень любит подобную чехарду, особенно крупный и серьезный. Как вы к этому относитесь, не смущает ли вас что-нибудь?

Герман Петрушко: Ну как меня может смущать? Я резидент этой экономической зоны , конечно, мне бы хотелось больше стабильности в этом отношении. Есть вопросы, которые мы решаем с «Моглино», мы работаем в постоянной взаимосвязи. Конечно, хотелось бы, чтобы уже там разобрались кто будет руководить. Мы резиденты, мы будем с любым человеком работать, которого назначат на эту должность. И уже работаем. Нужно отдать должное, находим общий язык, определяем болевые точки, решаем их. Работаем достаточно продуктивно.

Константин Калиниченко: На этой продуктивной и оптимистичной ноте будем завершать сегодняшний эфир. Герман Львович, спасибо, что нашли время зайти к нам на эфир. Надеюсь, что у наших псковичей будут постепенно развеиваться сомнения и фобии.

Герман Петрушко: Спасибо большое. Ждем всех, кому нужны какие-то дополнительные разъяснения, у себя на улице Ленина, дом 17, в информационном центре. Мы готовы говорить, показывать и обсуждать.

Константин Калиниченко: До свидания.