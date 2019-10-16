Общество

Можно много узнать о себе - известная актриса из Пскова Юлия Пересильд поделилась мыслями о снах

Известная актриса из Пскова Юлия Пересильд опубликовала свои рассуждения о снах. Своими мыслями о сновидениях актриса поделилась в соцсети Instagram.

Источник: аккаунт актрисы, в соцсети Instagram

«Сны... Иногда ты их забываешь, как только проснулся. Иногда - не можешь забыть и целый день ходишь с ними. Или не день, а много дней. А еще бывает, что один и тот же сон снится тебе несколько раз. У вас было такое? - обратилась к своим подписчикам Юлия Пересильд. - А было такое, когда во сне ты, вроде, просыпаешься, но это все равно сон? Я люблю сны... Люблю, когда я их помню... Это что- то происходящее с нами параллельно. Иногда сон говорит лучше о твоем сегодняшнем состоянии, чем зеркало или ближайшие люди там можно много нового узнать о себе! Да, интересно... Любопытно, что все- таки это такое сон?».