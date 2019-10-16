Общество

Эксперт рассказала о правильном хранении хлеба

Хранить хлеб лучше всего в неразрезанном в виде, так как в процессе его нарезки споры плесневых грибов попадают на мякиш, рассказала глава управления госинспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова, пишут «Известия».

«Также хлеб стоит упаковывать в полимерные или бумажные материалы с отверстиями, чтобы предотвратить скопление влаги», — сказала специалист, ее слова приводит «РИА Новости».

Она добавила, что для предотвращения появления плесени на хлебе, его лучше хранить в сухом месте, вдали от источников тепла и влаги.

По ее словам, наибольшее количество полезных веществ содержится в цельнозерновом хлебе, поскольку в процессе помола существенно уменьшается содержание всех макро- и микроэлементов. Кроме того, овощи и сухофрукты в составе изделия повышают его пищевую ценность и дополнительно обогащают витаминами, отметила Чердакова.