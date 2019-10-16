Общество

В Пскове проверят общественные места на доступность для пожилых людей

В октябре группы волонтеров старшего возраста проверят кафе, кинотеатры, магазины и другие места общественного пользования на доступность для пожилых людей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Учебном центре «Знания».

Акция «Одобрено старшим поколением» реализуется в рамках проекта «Альянс «Серебряный возраст»: ресурсные центры по работе со старшим поколением» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Исполнителями и участниками акции являются ресурсные центры по работе со старшим поколением в 15 регионах России.

В городе Пскове ресурсным центром по работе со старшим поколением в 2019 году стал Учебный центр «Знания».

В начале октября прошла организационная встреча с волонтерами на тему акции «Одобрено старшим поколением». На ней были определены инициативные группы из числа активных граждан старшего поколения. Координаторы познакомили волонтеров с условиями акции, а так же вместе утвердили перечень проверяемых мест общественного пользования. Группе волонтеров старшего поколения предлагалось посетить и протестировать общественные места города и определить доступность для посещения старшим поколением, а результаты оценки отмечать в чек-листах.

Под словом доступность, имеется ввиду тактичность, готовность персонала помочь пожилому человеку разобраться, доброжелательность и гостеприимство. Кажется, общество уже привыкло к тому, что как только переступаешь черту пенсии, многие развлекательные учреждения и магазины становятся, закрыты, причем не только из-за финансовой проблемы, но и из-за того, что пожилые бояться, что на них как-то не так посмотрят, осудят, они будут чувствовать себя не в своей тарелке.

Акция организована не для того, чтобы наказать места, где мелкие ценники или неприветливый персонал. Её цель, выработать рекомендации, соблюдая которые, можно сделать магазины или кафе еще более дружелюбными.

Каждое заведение будет оценено сразу несколькими волонтерами по чек-листу, где учитывается все - и доброжелательность, и помощь и даже доступность среды. Тем заведениям, что пройдут тестирование, волонтеры предложат специальную наклейку «Одобрено старшим поколением», которую можно будет повесить на дверь и, тем самым, замотивировать пожилых людей не бояться и заходить внутрь. Подробнее о том, кто пройдет проверку, а кто нет, после окончания акции.