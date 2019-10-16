Общество

Зампрокурора Псковской области проведет в Новосокольниках личный прием

Заместитель прокурора Псковской области, старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет в Новосокольниках личный прием. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, встреча с гражданами состоится в доме № 24 по улице Тихмянова.

«Для встречи с заместителем прокурора области необходимо в срок до 18 октября обратиться к прокурору Новосокольнического района Паршину Михаилу Ивановичу, с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу», - отметили в ведомстве.

Также в прокуратуре добавили, что личный прием проводится по распоряжению прокурора Псковской области (от 29 августа, №760/25р).