Общество

Президиум облсовпрофа поддержал идею внесения в областное Собрание законопроекта о санаторно-курортном оздоровлении бюджетников

Председатель Псковского облсовпрофа, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова поблагодарила членов президиума Псковского областного совета профессиональных союзов за поддержку идеи внесения в областной парламент инициированного ею законопроекта «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Псковской области путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в санаторно-курортных учреждениях Российской Федерации».

«При разработке данного проекта закона у нас состоялась достаточно бурная дискуссия, мы рассмотрели опыт наших профсоюзных коллег на территории Российской Федерации и пришли к выводу, что в Пермском крае представлена лучшая практика представления санаторно-курортных услуг для работников бюджетной сферы. Мои коллеги согласились с тем, что сегодня крайне важно уделять внимание состоянию здоровья этой категории работников, тем более, что, как ни странно это звучит, но именно их уровень заработной платы является основой доходов бюджета Псковской области», - рассказала Ульяна Михайлова.

По ее словам, в ходе работы над предложением законопроекта была произведена оценка уровня заработной платы в сфере здравоохранения, образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта, в молодежных организациях, в государственной ветеринарной службе, у работников пожарных частей и спасательных отрядов. «Безусловно, надо брать во внимание уровень среднего дохода работника. Ведь в данной категории есть лица, которые могут самостоятельно определиться с возможностью санаторно-курортного оздоровления – как профилактического, так и реабилитационного характера. Но большая часть работников бюджетной сферы такой возможности не имеют, а хотелось бы, чтобы они располагали полным набором качественных оздоровительных услуг», - рассказала Ульяна Михайлова.

Мы пришли к выводу, что надо разрабатывать систему компенсаций за счет средств регионального бюджета в зависимости от уровня доходов работников соответствующих отраслей, и эту идею изложили в тексте проекта закона Псковской области по данному направлению. Суть законопроекта заключается в следующем: мы установили градации доходов работников бюджетной сферы, в зависимости от которой предложим законодателям и органам исполнительной власти установить размер компенсации на санаторно-курортную путевку. Для работников, чья среднемесячная заработная плата не достигает 15 тысяч рублей – 90%; с зарплатой до 20 тысяч рублей – 85%, с зарплатой до 25 тысяч – 75%, от 25 тысяч и до 50 тысяч рублей – 70%», — пояснила Ульяна Михайлова.

Она напомнила, что в настоящее время идет формирование программы социально-экономического развития Псковской области. «Поэтому появление такой законодательной инициативы особенно актуально, ведь в конечном счете социально-экономическая активность и развитие – это не только работающие предприятия, не просто создание условий для развития спортом на улицах в виде воркаутов, но и внимание к людям», - подчеркнула председатель облсовпрофа.

При этом, по ее информации, члены профсоюзов бюджетных отраслей смогут выбирать, что им выгоднее: пользоваться специальными профсоюзными программами по оздоровлению либо возможностями, которые им сможет предоставить комментируемый законопроект.

По мнению Ульяны Михайловой, у законопроекта могут быть обнаружены и слабые стороны. «Главная слабость в том, что он вносится не губернатором Псковской области, а профсоюзной стороной в лице своего депутата в законодательном Собрании. Что же касается экономического обоснования, которое также нами готовится, то для начала работы данной программы необходимо будет предусмотреть 30 млн рублей на год при сохранении в псковских профсоюзных учреждениях соответствующих социальных программ для членов профсоюзов, акционные периоды и заезды «Солидарность», - добавила она.

Ульяна Михайлова не исключает, что депутаты могут предложить пересмотр каких-то положений законопроекта, но считает, что любой шаг в этом направлении будет большим плюсом для работающих жителей Псковской области.