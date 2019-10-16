Общество

С 2014 года приют «Детской деревни-SOS» принял около 50 семей, находящихся в сложной ситуации

Приют на базе «Детской деревни-SOS» создан в 2014 году. Все это время он бесперебойно принимает семьи, попавшие в сложную ситуацию, чаще в приюте оказываются женщины с детьми столкнувшиеся с насилием. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказала заместитель директора «Детской деревни-SOS», руководителя программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Алина Чернова.

В среднем семьи живут в приюте в течение 3 месяцев. «За это время снимается острое состояние стресса. За каждой семьей закрепляется куратор, с которым можно обсудить ресурсы и возможности для выхода из трудного положения. Часто человек, который эмоционально не вовлечен в ситуацию, может подсказать пути решения проблемы, в отличии от родственников, которые часто не могут быть поддержкой для пострадавших от насилия», - рассказала Алина Чернова.

«За все время ни разу не было такого, чтобы мы через 3 месяца отправили семью на улицу. Если мы понимаем, что никаких возможностей нет, то мы обращаемся в государственные органы, нам очень помогает уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова», - поделилась Алина Чернова.

На данный момент семейный приют является единственным в городе. Сотрудники обращают внимание, что они принимают семьи и по ходатайствам государственных органов, и по личным обращениям. В семейном приюте Детской деревни-SOS есть два дома, они рассчитаны на проживание 6 семей с 1-2 детьми.

«У нас есть психолог, юрист и другие специалисты - это помогает построить маршрут с разными вариантами. Мы можем помочь со съемом жилья, переездом к родственникам или в другой муниципалитет, также бывают случаи покупки жилья на материнский капитал. Варианты всегда есть, всегда есть люди, готовые поддержать и помочь», - рассказала Алина Чернова.

«Изначально приют создавался для женщин с ребенком, мы считали, что это более уязвимая ячейка, но мы поняли, что жестокое обращение и насилие не имеет гендера. Рукоприкладство может быть любым — женщина-ребенок, мужчина- ребенок, женщина-мужчина», - заявила Алина Чернова.