Общество

Мужчины с посттравматическим расстройством - зона риска для псковских семей

Мужчины с посттравматическим расстройством являются зоной риска в ситуации домашнего насилия для семей в Псковской области. Такое мнение на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН высказала заместитель директора «Детской деревни - SOS», руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи Алина Чернова.

«У нас в регионе очень много военных. Побывав в горячих точках, они не всегда могут самостоятельно справиться с пережитыми эмоциями, они выливаются в агрессию и домашнее насилие», - рассказала Алина Чернова.

Она также заявила, что обратившимся за помощью в «Детскую деревню - SOS» мужчинам также оказывается вся возможная помощь, например, по средствам семейной терапии.