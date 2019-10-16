Общество

В Черехе начался капремонт памятника 6-й роте «Купол»

Начался капитальный ремонт памятника 6-й роте «Купол» в деревне Череха Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова со ссылкой на директора Военно-исторического музея Псковской области Петра Гринчука, договоренность о проведении работ достигнута губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с руководством министерства обороны РФ, в рамках подготовки к 20-летию подвига десантников, которое пройдет в 2020 году.

Капитальный ремонт будет осуществлен по проекту, разработанному институтом «Псковгражданпроект».

Руководитель подрядной организации ООО «РК «Ингрия» (Санкт-Петербург) Иван Афанасьев сообщил, что конструкции памятника утратили несущую способность и устойчивость, в связи с чем будут демонтированы купол, стропы и фундамент. Затем будут проведены земляные работы и устроен новый фундамент, отвечающий необходимым требованиям. Стропы парашюта выполнят из черного металла и увеличат их сечение для достижения необходимых несущих способностей. Каркас купола выполнят из нержавеющей стали и покроют фибробетоном. Это позволит продлить срок службы деталей памятника с учетом климатических условий.

Гранитный декор основания монумента и композиция «Выжженная земля» будут полностью воссозданы. Имена героев-десантников планируется выгравировать на гранитных плитах, чтобы они не подвергались воздействию окружающей среды. Центральная свеча будет отреставрирована. Также будет благоустроена территория.

Работы планируется закончить до юбилейной даты, 1 марта 2020 года.

Памятник 6-й роте («Купол») - монумент в деревне Череха Псковской области, призванный увековечить память о подвиге 84 воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Был сооружен согласно указу президента России №1334 от 21 июля 2000 года «Об увековечении памяти воинов-десантников». Открыт 1 августа 2002 года. Архитектор проекта - Анатолий Царик.