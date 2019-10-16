Общество

Прием граждан проведет Северо-Западный таможенный прокурор 22 ноября

22 ноября Северо-Западный таможенный прокурор Владимир Владимиров планирует провести личный прием заявителей в режиме видеоконференцсвязи по вопросам соблюдения законодательства в таможенной сфере и в сфере соблюдения законодательства на железнодорожном, воздушном и водном транспорте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре, записаться на прием к транспортному прокурору, уточнив место и время его проведения, можно в Великолукской транспортной прокуратуре в период с 17 по 31 октября по адресу: город Великие Луки, проспект Гагарина, 61 или по телефону (81153)9-18-56.