Общество

Директор «Детской деревни - SOS»: Низкий уровень жизни в Псковской области может провоцировать домашнее насилие

Низкий уровень жизни и отсутствие денег может стать причиной домашнего насилия в семье. «Деньги - это повод для манипуляции», - такое мнение высказал директор учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детская деревня - SOS Псков» Игорь Соловьев на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 17 октября.

«У нас в регионе трудно найти работу с достойной зарплатой, из-за этого многие жертвы не могут уйти от насильника. Они получают какое-то небольшое пособие, которое может забирать муж, - это тоже насилие, финансовое. А, когда ребенку от полутора до трех лет, женщина вообще не получает никаких денег и очень уязвима. Если ты находишься с ребенком такого возраста на руках, и муж оказался насильником - это самые сложные случаи», - рассказал Игорь Соловьев.

Он также рассказал, что в «Детской деревне - SOS» проходил цикл обучающих занятий, когда специалисты пытались обучить женщин предпринимательской деятельности, чтобы поспособствовать их финансовой независимости.