Общество

Эксперты Роспотребнадзора назвали самые полезные орехи

Кешью, арахис, миндаль, а также лесной, кедровый и грецкий орехи являются самыми полезными среди прочих видов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, пишет «Деловой Петербург».

Орехи обладают высокой пищевой ценностью за счет высокого содержания жирового компонента (45-60%) и являются высококалорийными продуктами (550-650 ккал в 100 г). Орехи содержат высокое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега 3.

Орехи следует употреблять 1-2 раза в неделю, небольшими порциями — около 35 г. Целесообразно употреблять орехи совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами. Это связано с тем, что они усугубляют аминокислотный дисбаланс в организме.

При регулярном употреблении орехов снижается риск развития коронарной недостаточности, уменьшается уровень холестерина в крови, отмечает Роспотребнадзор. Их также рекомендуют включать в диету для людей с диабетом, так как у орехов низкий гипогликемический индекс.

При этом в ведомстве отмечают, что употребление большого количества орехов в пище может стать причиной аллергии. Кроме того, орехи могут быть небезопасны по микробиологическим показателям и плесени. Также они накапливают радионуклиды, пестициды и афлотаксин В1. Именно с микотоксинами связана основная опасность для здоровья при использовании орехов в питании.