Общество

В год «Детская деревня-SOS Псков» сопровождает около 200 детей

В год «Детская деревня-SOS Псков» сопровождает около 200 детей. Об этом на пресс-конференции в общественном центре Псковской Ленты Новостей рассказал директор учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детская деревня - SOS Псков» Игорь Соловьев.

В работе объединяются несколько направлений деятельности в сфере помощи детям: программы укрепления семьи и профилактики социального сиротства, образовательные проекты, защита прав детей, поддержка приемных семей и другие.

«На каждую обратившуюся семью составляется программа действий. Все это делается безвозмездно. Например, жертвам домашнего насилия мы предоставляем жилье, но не предоставляем продукты питания», - рассказал Игорь Соловьев.

Он также отметил, что семьям, оказавшимся в сложной ситуации, часто помогают неравнодушные люди или волонтеры. «Люди помогают: приносят еду, памперсы, предметы первой необходимости», - уточнил директор «Детской деревни - SOS Псков».

Он обратил внимание, что учреждение не работает с гражданами без детей, так как все деревни SOS создавались именно для помощи детям.