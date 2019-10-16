Общество

Иван Цецерский примет участие в «Форуме стратегов»

Председатель правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления, экс-глава Пскова Иван Цецерский примет участие в XVIII общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», который пойдет в Санкт-Петербурге 28 и 29 октября.

В частности, в рамках форума состоится круглый стол «Национальные проекты и территории: эффективные решения и проблемы реализации», к участию в котором заявлен Иван Цецерский. Участники площадки обсудят влияние национальных проектов на развитие разного типа городов и территорий, а также какие территории внесут наибольший вклад в достижение национальных целей; как изменится пространственная организация России после реализации национальных проектов; какую роль играют документы стратегического и территориального планирования регионального и муниципального уровня для координации и «приземления» национальных проектов на конкретных территориях.

В числе приглашенных участников круглого стола также врио директора Департамента планирования территориального развития министерства экономического развития РФ Алексей Елин и заместитель начальника управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» Карен Малхасян.

Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге с 2002 года и стал основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации. Ежегодно в форуме принимают участие порядка 1000 экспертов: представители Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, представители бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных организаций, средств массовой информации, а также иностранные эксперты.

В число организаторов форума входят Государственная Дума, министерство экономического развития, Счетная палата РРФ, правительство Санкт-Петербурга. Добавим также, что модератором мероприятий, которые пройдут в рамках форума, выступит вице-президент Центра стратегических разработок, руководитель направления «Пространственное развитие», экс-председатель госкомитета по туризму, инвестициям и пространственному развитию Псковской области Наталья Трунова.