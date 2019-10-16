Общество

В России на 39% увеличились продажи новых мотоциклов

За девять месяцев 2019 года на российском рынке был продан 11 981 новый мотоцикл, что на 38,6% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что больше всего мотоциклов было продано в Москве - 2630 единиц. На втором месте рейтинга находится Подмосковье с показателем 1544 экземпляра. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где жители города приобрели 669 мотоциклов, пишут «Известия».

В Свердловской области за период с января по сентябрь 2019 года купили 504 новых мотоциклов. На пятом месте располагается Краснодарский край с результатом 367 экземпляров.

24 июня стало известно, что эксперты аналитической службы группы «Авилон» провели опрос и узнали, что на сегодняшний день до 30% продаж российского моторынка занимает доля внедорожных мотоциклов.