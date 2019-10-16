Общество

В Великих Луках состоялась праздничная встреча ветеранов профсоюзного движения

16 октября в Великих Луках состоялся встреча ветеранов профсоюзного движения, посвященная прошедшим в октябре праздникам — Дню пожилого человека и Дню учителя. На мероприятии присутствовали ветераны педагогического труда, а также ветераны профсоюза государственных учреждений и общественного обслуживания. С приветственным словом к ним обратилась председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зоя Казакова. Минутой молчания почтили ветераны память своих ушедших товарищей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Затем их вниманию была представлен праздничный концерт, подготовленный клубом «Россияне». В программе прозвучали лирические и шуточные песни, стихи, частушки, также состоялась веселая викторина с призами за правильные ответы. Праздник продолжило общее чаепитие: ветераны общались, делились воспоминаниями, а в конце праздника выразили надежду на скорейшую новую встречу.