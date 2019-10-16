Общество

Жители Псковской области выбрали «Народного участкового»

Жители Псковской области с помощью онлайн голосования на официальном сайте УМВД России по Псковской области выбрали «Народного участкового - 2019». В этот раз до второго этапа отбора, который проходил с 7 по 16 октября, были допущены 13 участковых уполномоченных полиции региона. Каждый из участников в своей анкете попытался отразить, почему именно он должен представлять Псковскую область на всероссийском конкурсе и достоен почетного звания «Народного участкового».

Участковый уполномоченный полиции из Пушкиногорского района майор полиции Сергей Закревский

В этом году отрыв между конкурсантами был минимальный - лидеры голосования постоянно менялись. И только в последние сутки определилась тройка сильнейших участковых уполномоченных полиции, заявленных в отборе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, по результатам онлайн-голосования итоговые места в тройке лидеров распределились следующим образом: «бронза» досталась Владимиру Мазурову - старшему участковому уполномоченному МО МВД России «Опочецкий». За капитана полиции проголосовало 336 человек.

Почетное второе место удалось занять участковому уполномоченному полиции ОП №1 УМВД России по городу Пскову майору полиции Сергею Мишину. В конкурсе его поддержало 623 человека.

Победителем конкурса с отрывом всего в 49 голосов стал участковый уполномоченный полиции из Пушкиногорского района майор полиции Сергей Закревский. Именно он будет представлять Псковскую область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый - 2019»