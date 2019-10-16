Общество

Новобранцев осеннего призыва напутствовали псковские власти

В военном комиссариате Пскова и Псковского района состоялось праздничное мероприятие, посвященное осеннему Дню призывника. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в мероприятии приняли участие 55 новобранцев, которым предстоит пополнить ряды военнослужащих российской армии для прохождения срочной службы.

Приветствуя призывников, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев отметил важность прохождения военной службы.

«Еще на Руси политики опирались на три кита: творческий гений народа, доблесть армии и духовную мощь церкви. Наш страна Россия испокон веков не щадя живота защищала свои границы, свой народ и свою православную веру. Теперь пришла ваша очередь отдать Родине долг и стать настоящими защитниками Отечества», - сказал Владимир Воробьев и от имени и. п. главы Пскова Елены Полонской и депутатского корпуса пожелал новобранцам успешной службы и нового полезного опыта - «учебного, а не боевого».

Военный комиссар города Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев ознакомил призывников с особенностями призывного законодательства и напомнил, что осенний призыв начался 1 октября и продлится до конца декабря. Служить военнослужащим предстоит в Западном военном округе, который включает в себя 26 субъектов Российской Федерации. «Всего из Пскова и Псковского района планируется призвать около 320 человек. Призывники отправятся служить в сухопутные, воздушно-десантные, железнодорожные, военно-космические войска и войска национальной гвардии, а также в военно-морской флот», - рассказал Валерий Дмитриев и напомнил о возможности прохождения службы не только по призыву, но и по контракту.

Также перед новобранцами выступили председатель Совета ветеранов Александр Кокорев и священник храма Александра Невского отец Александр, который имеет на своем счету 121 прыжок с парашютом.

В завершение встречи представитель призывников поблагодарил всех собравшихся за пожелания и теплые слова и выразил уверенность в том, что служба поможет каждому из новобранцев получить необходимые знания в военном деле и обрести верных друзей.