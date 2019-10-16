Общество

Зоозащитная организация «Шанс Псков» приглашает псковичей тренироваться с кинологом

В Пскове пройдет тренировка с кинологом Еленой Балыковой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, тренировка состоится 19 октября, начнется в 12.00, по адресу: улица Советской Армии, 56б.

К участию в мероприятии приглашаются все, кто хочет освоить или закрепить азы взаимодействия с собакой. В качестве подопечных будут выступать животные «Шанса».

Организаторы акции советуют псковичам одеть одежду на ветреную погоду и непромокаемую обувь, при наличии взять с собой короткий поводок (1,5 - 2 метра) и нарезанную кубиками колбасу.

«Тренировки очень полезны нашим собакам - это реальный шанс для их успешного устройства в новую семью. Также тренировки полезны и волонтерам, и хозяевам собак. Вам будет проще налаживать контакт с животным. Приходите на тренировку, помогайте нам социализировать собак», - призывают горожан организаторы.