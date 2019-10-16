На праздник пирога приглашает Псковский хлебокомбинат

С 18 по 20 октября в булочной - кондитерской Псковского хлебокомбината на Шоссейной, 1 будет проходить праздник пирога.
Гости праздника смогут приобрести свежие пироги:
- с творогом (0,22 кг),
- с черной смородиной (0,18 кг),
- с капустой (0,18 кг),
- с мясом (0,18 кг),
- с клубникой (0,3 кг),
- с яблоками (0,3 кг),
- с картофелем (весовой).
Более того, в пятницу, 18 октября, псковичей приглашают на дегустацию пирогов с 10.00 до 12.00.
Приятным бонусом станет скидка 15% каждому покупателю.
В булочной - кондитерской на Шоссейной, дом 1 рады каждому покупателю!