Общество

Строевой смотр устроили в Псковской академии ФСИН в связи с переходом на зимнюю форму

Строевые смотры личного состава в связи с переходом на зимнюю форму одежды провели в Псковском филиале Академии ФСИН России. Первыми строевой смотр прошли курсанты Псковского филиала академии. Сегодня на плац вышли сотрудники образовательной организации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, проверяющие оценивали качество подготовки обмундирования, наличие знаков различия, служебных удостоверений и жетонов, внешний вид постоянного и переменного состава.

Отметим, что в соответствии с ведомственными требованиями строевые смотры проводятся два раза в год при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды с целью обеспечения выполнения единых требований к внешнему виду сотрудников уголовно-исполнительной системы.