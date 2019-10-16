Общество

В Пскове школьников предложили привлекать к украшению новогодних елок во дворах

Рабочее совещание с руководителями управляющих компаний состоялось в четверг, 17 октября, в управлении городского хозяйства администрации Пскова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Замначальника УГХ Антон Ляугминас напомнил о необходимости оснастить все обслуживаемые дома адресными табличками, отметив, что по закону эта обязанность лежит на собственниках, а фактически - на управляющей организации, которая обслуживает тот или иной многоквартирный дом.

В повестке дня также значился вопрос о прохождении отопительного периода. По словам представителя Единой дежурно-диспетчерской службы города, за последнюю неделю количество жалоб на низкие температуры в квартирах заметно снизилось и составляло от 2 до 6 обращений в сутки. А в среду, 16 октября, в ЕДДС поступило всего одно такое обращение. Удалось полностью решить и проблему с подачей тепла в дома, обслуживаемые котельной «Псковпассажиравтотранса».

Одной из тем совещания стала подготовка к Новому году. В частности, Антон Ляугминас поинтересовался у его участников, планируют ли они установку праздничных елок на обслуживаемых территориях. Руководители большинства управляющих компаний ответили на этот вопрос утвердительно, причем, выяснилось, что некоторые из них собираются установить и украсить в «своих» дворах не по одной елке.

При этом представитель управляющей компании ООО «Второй район» предложила вернуться к практике прежних лет, когда в украшении таких новогодних елок активно участвовали учащиеся расположенных поблизости школ. «Очень хорошее было начинание: школьники мастерили и приносили нам елочные игрушки, причем по-настоящему праздничные и красивые, а мы готовили для них подарки», - отметила она.