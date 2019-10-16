Общество

Схему водных перевозок на Талабские острова поручил разработать губернатор Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил областному комитету по транспорту и дорожному хозяйству разработать транспортную схему обеспечения водных перевозок из Пскова на Талабские острова. Соответствующее поручение он озвучил на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области сегодня, 17 октября.





Михаил Ведерников заявил, что схема должна содержать в себе подробный график перевозок, их схему и стоимость. По его словам, такая мера необходима для предотвращения нелегальных водных перевозок.



«После составления такой схемы мы поймем, есть ли место для частного извоза и насколько это необходимо», - заявил Михаил Ведерников. Он также подчеркнул, что если такая необходимость возникнет, то нужно собрать всех частных извозчиков и помочь им в оформлении всех необходимых документов, пояснить все требования к транспорту, чтобы перевести частный извоз в законное поле.