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Общество

Опять «двойка»

17.10.2019 20:59|ПсковКомментариев: 0

Каждый день я сажусь на обычную псковскую «двойку», чтобы доехать до работы. Это действие доведено до автоматизма: я знаю наперед, что войдя в автобус, оплачу проезд, найду место у поручня в любимой «гармошке» или рядом с кабиной водителя и буду 15-20 минут рассматривать машины, пейзажи, пешеходов, становясь заодно невольным слушателем бесконечных разговоров пассажиров о погоде, любовных переживаниях и политике.

И вот вдруг - вместо очередной истории о том, как Маша бросила Сашу, я слышу из автобусных динамиков: «Мы хотели бы познакомить вас с историей нашего города, рассказывая о губернском, советском и современном Пскове. Начинаем нашу экскурсию, следуя по маршруту городского автобуса №2». И дальше, до моего конечного пункта - остановки «Мебельный магазин» - рассказ о Пскове, причем с такими подробностями, о которых я раньше и не знала! Например, что завод «АВАР» начинался с двухэтажного строения, что на мемориале Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата установлено 15 зениток, что улица Розы Люксембург раньше называлась Никольской...

Кондуктор объясняет притихшим пассажирам: это школьники специальный аудиогид записали. Что за школьники, откуда и почему - не знает, ее работа - обилечивать, но школьники - молодцы. Пришлось нам в дирекцию «Псковпассажиравтотранса» обращаться, чтобы выяснить все подробности.

На автобусе - в историю


 

Действительно, с 17 октября по Пскову на маршруте №2 курсирует пять оборудованных аудиогидом автобусов - их можно отличить по специальной табличке-аншлагу на лобовом стекле. Необычная идея «подзвучить» историю города в общественном транспорте была высказана участником городского конкурса «Ученик года-2017» Иваном Алексеевым, на тот момент - выпускником средней общеобразовательной школы №2. В рамках задания придумать интересный проект для Ганзы он предложил записать аудиогид по маршрутам следования общественного транспорта г. Пскова.

О его проекте не забыли в родной школе - и в прошлом году педагоги организовали для учащихся 8-11 классов конкурс на лучший автобусный аудиогид, дополненный инфографикой. Ребята с большим энтузиазмом отнеслись к инициативе преподавателей. Команда 10А класса предложила самый интересный аудиогид, а в 10Б разработали саму крутую визуализацию стикеров для остановочных комплексов и салонов автобусов.

Светлана Назимова, заместитель директора МОУ СОШ №2 по воспитательной работе: «Работы было очень много, проект «Шел по городу автобус» оказался достаточно сложным. Иногда, честно скажу, готовы были опустить руки. Но мы учились: новые программы осваивали в ходе работы над проектом, над речью работали. В итоге результат нам очень нравится. К тому же у нас было много помощников. Это и образовательно-туристический центр «Исток», который участвовал в составлении текстов и их редактировании, и сотрудники Псковпассажиравтотранса, в том числе пресс-секретарь предприятия Надежда Сухарева, и заместитель директора типографии «Гименей» Людмила Сазонова, благодаря которой мы смогли напечатать наши материалы. Так получилось, что многие из наших помощников так или иначе связаны со школой №2: Надежда Сухарева, как выяснилось, - наша выпускница, наш выпускник Илья Рыжов записал озвучку аудиогида».

Целей у проекта много: с одной стороны, учителя нашли прекрасный педагогический прием для того, чтобы вовлечь ребят в совместную деятельность без морализаторства и зубрежки, не только познакомить школьников с историей родного города, но еще и показать, что современный человек - это человек воспитанный, образованный и знающий историю. С другой стороны, Псков получил прекрасный подарок, еще один кирпичик на пути к построению бренда города, о котором говорят уже лет десять на самых разных уровнях.

Алена Ульянова, руководитель центра «Исток»: «Этот проект очень интересен не только для псковичей, но и для гостей города. Не у всех туристов сегодня есть возможность найти экскурсовода - в силу нехватки времени или средств. Благодаря аудиогиду, разработанному ребятами, наши гости теперь могут кататься по городу бесконечно и слушать тщательно проверенную, согласованную с музейщиками информацию».

Сами с усами

Стоит подчеркнуть, что все работы по подготовке проекта ребята делали сами. От рисунков (Николай Зверь) и макетов для типографии (Татьяна Егорова и Анна Селиверстова) до текста по объектам маршрута (Анастасия Емельянова). Монтаж стикеров о культуре поведения в общественном транспорте, размещенный в салонах автобусов, тоже осуществляли сами старшеклассники, как и монтаж стикеров с информацией о размещении объектов городской инфраструктуры и культурного наследия.

Татьяна Егорова, ученица МОУ СОШ №2: «Благодаря высокой планке проекта мы еще больше погружались в материал, работа пошла на пользу всем нам. Мы трудились в группе, каждый из нас занимался всем понемножку, искали исторические данные и мало известные оригинальные факты, тем самым обогащали свой кругозор».

Информацию искали как умудренные опытом студиозусы: на старых картах Пскова, в краеведческой библиотеке перечитали книги по истории, кое-что отыскали на сайтах. По сути - провели настоящее историческое исследование по маршруту Вокзал - ул.Фабрициуса-площадь Победы-Дамба-улица Горького-улица Люксембург-Рижский проспект. Думаете, что история Пскова заканчивается где-то в районе Мирожского монастыря? Ничего подобного! Аудиогид расскажет вам и о церкви Николы от Каменной ограды, и о том, что раньше на месте Рижского проспекта цвели фруктовые сады, и о том, что первый гипермаркет открылся в Пскове 9 сентября 2005 года, и напомнит о подвиге Семена Григорьевича Байкова, чей бюст установлен на Аллее Ветеранов. 

Анастасия Емельянова, ученица МОУ СОШ №2, автор текста экскурсии: «Двойка - маршрут интересный: она проходит и по культурному центру города, и по участкам, где, казалось бы, сложно найти что-то интересное - Рижский микрорайон. Люди считают, что там нет ничего стоящего внимания, но мы доказали - есть!»

По словам Алены Ульяновой, на самом деле маршрут «двойки» очень насыщен достопримечательностями, о существовании которых некоторые псковичи даже не подозревают (например, не все знают о том, какая именно башня Псковского Кремля - Покровская). В пилотной версии аудиогида есть моменты, которые затем можно будет дополнить новыми информационными блоками - рассказать подробнее о Ливонской войне, о славной истории 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии (проще говоря, Псковской).

Даже в спальных районах есть где «разгуляться»: Рижский проспект - это отличный повод поговорить и о древней Староизборской дороге, и о реке Великой, и о Псково-Чудском водоеме. Руководитель образовательно-туристического центра «Исток» подчеркивает: с этими ребятами можно реализовать любую задумку, главное - чтобы учителя были энтузиастами своего дела: «У меня очень хорошие впечатления от нашей молодежи, их просто надо заинтересовать, как-то вовлечь в работу. Удивляют учителя: у них столько работы, но они находят время заниматься с детьми. Я думаю, школьникам это запомнится на всю жизнь, этот опыт больше и важнее, чем сидение в Интернете и гаджетах».

С Аленой Ульяновой согласна консультант комитета по образованию Псковской области Елена Шилова, также пришедшая поддержать школьников: «Хочется поздравить и педагогический коллектив, и ребят с победой. Этот проект имеет большую общественную, гражданско-патриотическую, познавательную значимость, он важен для всех жителей города».

Планы на будущее

Ребята не собираются останавливаться на достигнутом. У них есть все возможности для того, чтобы закончив 11 класс, продолжить реализацию проекта, дополнив или укрупнив его тематику. Их не остановит даже то, что они могут оказаться в разных городах.

Одиннадцатиклассники говорят, что посмотрят на отзывы псковичей об автобусах с экскурсионной «начинкой», выслушают мнения - может, людям не понравится эта идея. А вот когда убедятся в том, что их проект востребован, начнут двигаться дальше - расширят информацию или, например, сменят маршрут. Свою оценку проекту «Шел по городу автобус» должны вскоре дать и на Всероссийском конкурсе «Доброволец России», результаты которого будут озвучены 20 октября.

Кроме того, как сказала Светлана Назимова, ГППО «Псковпассажиравтотранс», принявшая самое деятельное участие в проекте, предложила школе реализовать еще один интересный замысел. В будущем году будет праздноваться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне - к этой дате может быть разработан новый  тематический аудиогид для городского общественного транспорта. Правда, времени, сил и энергии он потребует массу, а ребятам предстоит сдавать ЕГЭ и готовиться к поступлению в вузы, поэтому пока о возможности участия в данном проекте школьники говорят с энтузиазмом и интересом, но больше - с тревогой: все успеть невозможно.

Впрочем, как говорит Надежда Сухарева, «Автобус Победы» может отправиться в путь при участии команды, которая будет сформирована в рамках программы «Псковпассажиравтотранса» по работе с молодежью. Возможно, идеей заинтересуется Ольга Родина, член комиссии по молодежной политике и поддержке добровольчества в Общественной палате Псковской области, руководитель общественной организации «Вечевой орден» и регионального движения «Волонтеры Победы».

Возвращаясь к дню сегодняшнему, добавим, что опознавательный знак в автобусах, где работает аудиогид, будет находиться в правом нижнем углу лобового стекла на протяжении всего периода проекта, до 30 ноября.

Автобусы-экскурсоводы уже курсируют по городу, вызывая интерес и удивление у псковичей. А вы уже ездили в «двойке» с историей?

Елена Никитина

Теги: #Псковпассажиравтотранс #школьники #школа №2
Источник: Псковская Лента Новостей
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