Общество

Центр временного размещения соотечественников откроется в Псковской области

Вопросы реализации на территории области государственной миграционной политики обсудили на координационном совещании по обеспечению правопорядка. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, это совещание под руководством губернатора Псковской области состоялось 17 октября.

«В настоящее время в область в рамках реализации государственной программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, прибыло около 870 человек. На предоставление региональных мер поддержки этой категории граждан направлено более 4,3 миллионов рублей. Всего в период с 2011 по 2018 годы в область переселились и встали на учет более 8,5 тысяч соотечественников, из которых - около 7 тысяч человек получили гражданство», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве сообщили, что глава региона высказал замечания к реализации программы по переселению соотечественников. В частности, обратил внимание на то, как осуществляется подбор вакансий для участников программы. В качестве примера губернатор привел размещенную вакансию медицинского работника с заработной платой чуть более 11 тысяч рублей. «Таких низких зарплат у них не должно и не может быть. Даже если это ошибка в написании, эта информация отрицательно сказывается на репутации региона и на его привлекательности для переселенцев. Размещение вакансий формальным быть не должно. Эта программа - один из наиболее действенных инструментов по решению демографической и кадровой ситуации в регионе. И к ее реализации необходимо относиться с должным вниманием», - сказал Михаил Ведерников.

В ходе обсуждения Глава региона также обратил внимание на затянувшийся проект по открытию Центра временного размещения соотечественников, который обсуждается с 2013 года. В свою очередь председатель Комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников сообщил, что Центр планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2020 года. Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства.

Говоря о трудовой миграции, на заседании было озвучено, что в этом году оформлено около 3,2 тысяч разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности. «В целом в области сложившаяся ситуация в сфере миграции характеризуется как стабильная, без негативных деформаций», - заметил начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.

В рамках заседания также отмечалось, что в этом году отмечается положительная тенденция как по внутрироссийской, так и международной миграции. В целом в период с января по август в регион прибыло на 1,5 тысяч человек больше, чем уехало.