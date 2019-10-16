Общество

ОНФ и регоператор по обращению с ТКО обсудили с жителями Печорского района проблему несанкционированных свалок

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Псковской области и региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром» - запустили совместный проект. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОНФ, цель проекта - решение проблемы с несанкционированными свалками и проведение разъяснительной работы с жителями региона.

«Первым мероприятием в рамках проекта стала встреча с жителями деревень Крупп и Моложва Круппской волости Печорского района», - отметили в пресс-службе.

В ОНФ добавили, что, в рамках национального проекта «Экология», реализуется реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Она до сих пор вызывает вопросы у населения. Поэтому на встрече общественники и жители волости затронули острые проблемы, касающиеся реализации мусорной реформы в сельской местности. Главной проблемной точкой стали полученные спустя 9 месяцев после старта реформы квитанции.

«Оплата за вывоз мусора изначально рассчитывается по зарегистрированным гражданам. Но если человек фактически не проживает по месту прописки, нужно написать заявление и предоставить соответствующие документы. Тогда будет произведен перерасчет с начала периода», - объяснил местным жителям директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

Он рассказал о схеме работы, которая реализуется на территории Псковской области и ответил на вопросы, касающиеся утвержденных региональными властями тарифов и нормативов накопления ТКО.

«Мы инициировали этот проект, который в дальнейшем повлечет за собой ликвидацию несанкционированных свалок на территории волостей. Эту работу необходимо проводить совместно», - обратился к жителям волости глава регионального отделения ОНФ в Псковской области Виктор Остренко.

В пресс-службе добавили, что 18 октября общественники совместно с сотрудниками регоператора по обращению с ТКО и местными жителями ликвидируют свалку недалеко от деревни Моложва. Она нанесена на интерактивную карту свалок в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка».