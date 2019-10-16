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В Пскове состоялся первый концерт детского абонемента «Сказка о царе Салтане». ФОТО

В Псковской областной филармонии состоялся первый концерт детского абонемента «Сказка о царе Салтане». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции, концерт прошел 17 октября.

«Концерт-сказка - это музыкально-поэтическое путешествие в мир доброй и красивой русской сказки, полной чудес и превращений. Ее любимые, известные строки отсылают и к истории создания самой сказки, и знаменитой одноименной оперы», - отметили в учреждении.

Также в театрально-концертной дирекции добавили, что «Сказка о царе Салтане» в концерте Псковского симфонического оркестра – это удивительная, сказочная музыка Николая Римского-Корсакова, красочные иллюстрации на большом экране, истории от ведущей и сюрпризы от дирижера.

«"Сказка о царе Салтане" Александра Пушкина - это история не только о любви, предательстве и человеческих характерах. Это история о чудесах, которые удивляют: плывущая по морю бочка с людьми, ребенок, растущий "не по дням, а по часам", белка, поющая песенки, морские богатыри, Царевна-Лебедь», - заключили в театрально-концертной дирекции.