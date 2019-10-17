Общество

НПФ могут разрешить рисковать пенсионными накоплениями

В России негосударственным пенсионным фондам (НПФ) могут разрешить вкладывать в рискованные, но прибыльные инструменты. Об этом говорится в планах законотворческой деятельности на 2019–2020 годы, которые обсуждались на прошлой неделе на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы (есть в распоряжении «Известий»).

Согласно предложениям, поступившим в том числе и от участников рынка, НПФ необязательно будут ежегодно фиксировать положительную доходность. Им могут позволить временно демонстрировать отрицательный результат, который снизит количество средств на счетах клиентов. Предполагается, что в долгосрочном периоде это обеспечит более высокую доходность.

Эксперты отмечают, что отсутствие требования ежегодной безубыточности может повысить аппетит НПФ к риску, что может привести и к отрицательным последствиям.

Если же механизм будет скопирован с обязательной системы страхования, то в случае неудачных вложений откроется возможность разнести убытки внутри периода по счетам клиентов.