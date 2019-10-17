Общество

Росстат по-новому измерит качество жизни пожилых россиян

Методика расчета индекса активного долголетия будет утверждена и апробирована на практике до 31 октября 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Росстата. Там уточнили, что пока еще дорабатывают способ вычисления нового показателя.

За основу методики сотрудники статистического ведомства взяли положения руководства по измерению Индекса активного долголетия, изданные под эгидой Европейской экономической комиссии ООН в 2018 году.

Пока в Росстате выделили четыре группы индикаторов, на которые будут опираться при расчетах. Первая касается уровня занятости, вторая - социальной активности, третья - показателей здоровья и материального благополучия. В четвертую группу вошли индикаторы, определяющие, по мнению Росстата, содержательные возможности и условия для активного и здорового долголетия, в том числе два показателя по ожидаемой продолжительности жизни. Так, специалисты определят, как долго человек проживет от целевых 105 лет и сколько лет жизни после достижения 55 можно будет считать здоровыми.