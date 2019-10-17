Общество

Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить пластиковые пакеты

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) готовит законопроект о поэтапном сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов, сообщает в пятницу газета «Известия».

В ведомстве изданию рассказали, что сокращать производство пластиковых пакетов будут поэтапно - вплоть до полного их запрета.

Сроки реализации этой инициативы в Роспотребнадзоре не назвали, но отметили, что предложения о поправках в закон об отходах производства уже готовы и скоро будут направлены на согласование в заинтересованные ведомства.

В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ газете сказали, что концептуально поддерживают поэтапное ограничение на продажу одноразовых изделий из пластика. Там полагают, что это уменьшит негативное влияние на окружающую среду.

При этом в Минприроды подчеркнули, что вопросами запрета производства какой-либо продукции на территории России занимается министерство промышленности и торговли РФ. В пресс-службе Минпромторга и министерства экономического развития РФ на запросы газеты на момент публикации не ответили.

Опрошенные «Известиями» экологи считают, что эту меру нужно включить в профильный нацпроект и ввести запрет к 2024 году.

Также издание напоминает, что ранее с инициативой запретить пластиковые пакеты в магазинах выступил Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) авторам статьи сказали, что прежде чем обсуждать жесткие запреты на оборот пластиковых пакетов, необходимо решить вопрос об их замене. Покупатель не должен испытывать неудобство, магазины обязаны предложить ему другую упаковку. В АКОРТ назвали три возможных варианта замены: бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика и многоразовые сумки, пишут «Известия».