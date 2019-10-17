Общество

В Минздраве рассказали об опасности чрезмерного употребления яиц

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал исследование, которое показало, что россияне превышают годовую норму употребления яиц на 8%. Он рассказал «Газете.Ru», чем чревато чрезмерное потребление яиц.

«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя. Особенно людям, которые склонны к избыточной массе тела. Это продукт рекомендую есть не больше трех раз в неделю», - заявил эксперт.

Между тем он отметил, что в яйце есть и польза - она заключается в аминокислотном составе белка, который благоприятен для организма.