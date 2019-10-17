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Общество

Федерация шахмат Псковской области выиграла президентский грант

18.10.2019 10:12|ПсковКомментариев: 0

14 октября фонд президентских грантов опубликовал информацию о том, что проект Федерация шахмат Псковской области «Повышение уровня компетенций работников дополнительного образования в базовых школах Псковской области в направлении «Шахматный Всеобуч», с целью увеличения интеллектуального развития учащихся этих школ» был признана «Победителем конкурса». Руководит этим направлением в Федерации вице-президент ФШПО, руководитель социальных проектов – Сергей Арефьев, который является основным автором этого проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации шахмат.

В 2019 году Сергей Арефьев посетил 2 мероприятия связанных с деятельностью НКО, которые были организованы администрацией области по поручению губернатора Михаила Ведерникова. Это «Форум Содействие НКО» — проходил в СРП «Простория», а также семинар ФПГ, который был организован самим же «Фондом» и проходил в конференц-зале ПГУ, где были разобраны типичные ошибки и были проведены работы в группах. По мнению вице-президента Сергея Арефьева, это был переломный момент в объеме знаний, полученных для «доработки заявки» до «Победителя конкурса»».

Руководством федерации было принято решение доработать уже существующий проект по обучению педагогов по шахматам. Суть проекта Федерации шахмат Псковской области в том, что на базе «Всероссийского-ресурсного центра школьного образования» в городе Опочка, будет проведено обучение и стажировка 120 педагогов дополнительного образования из базовых школ Псковской области, по предмету «Шахматный всеобуч». Реализация проекта начнется с марта 2020 года и продлится до конца сентября 2020 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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