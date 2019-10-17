Общество

В Великих Луках состоялся Второй слет местного отделения «Юнармии»

Вчера, 17 октября, в Доме культуры имени Ленина состоялся Второй слет местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» города Великие Луки. В зале собрались члены штаба местного отделения «Юнармия», юнармейцы города Великие Луки и все те, кому небезразлично патриотическое воспитание подрастающего поколения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для организации работы слета общим голосованием был сформирован президиум, в который вошли: заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев, военный комиссар города Великие Луки Руслан Сукманов, председатель совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил города Великие Луки Валентин Афанасьев и заместитель начальника управления образования администрации Великих Лук Светлана Белюкова.

Председателем слета был избран специалист управления образования Артем Баринов.

Для подсчета голосов была сформирована счетная комиссия, секретарем которой избрали Дарью Флотскую, специалиста управления образования.

После процедуры формирования рабочей группы слета, участникам была представлена повестка дня.

В ходе мероприятия присутствующим было предложено утвердить отчет о проделанной работе местного отделения «Юнармия» города Великие Луки, также заслушали отчёты отрядов юнармии школы.