Общество

Минприроды предложило запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы

Минприроды предложило запретить выбрасывать использованные батарейки вместе с другим мусором, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на РБК и на подготовленный ведомством документ.

По информации издания, министерство разработало нормы по обращению с опасными отходами, согласно которым батарейки и аккумуляторы «подлежат накоплению отдельно от других отходов«. Документ также запрещает смешивать их с другим мусором и хранить неповрежденные батарейки вместе с поврежденными.

Согласно документу, за сбор батареек и аккумуляторов и их последующую переработку будут отвечать компании-операторы с лицензией на обращение с отходами I-IV класса опасности.

Меры наказания за выброс батареек в мусоропровод в документе не указываются.