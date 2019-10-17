Общество

К акции «Подарок новорожденному» присоединились еще два магазина из Пскова и Великих Лук

Список партнеров акции «Подарок новорожденному» расширяется. В рамках проекта к магазину «Планета детства» присоединились еще две торговые точки: «Cool Kids» и «Карапузик», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Магазин «Cool Kids» располагается в Пскове на улице Труда, 54, а «Карапузик» находится в Великих Луках на улице Зверева, 30/25. Информацию о магазинах-партнерах акции можно узнать на сайтах региональных комитета здравоохранения и комитета социальной защиты в разделе «Акция «Подарок новорожденному», на сайте благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в разделе «Проекты фонда».

Начиная с пятницы, 18 октября, семьям при выписке из роддомов будут вручаться обновленные сертификаты, которые можно реализовать в одном из трех магазинов. Те сертификаты, которые были выданы ранее, но родители не успели их отоварить, также можно предъявить в качестве оплаты в одном из магазинов-партнеров по выбору, так как они действительны в течение года.

Региональная программа - дополнительная мера поддержки материнства и детства, инициированная главой региона Михаилом Ведерниковым. Подарочные наборы получат все семьи, в которых дети родились с 1 января 2019 года. Они вручаются родителям новорожденных и включают сертификат номиналом 5 тыс рублей от Фонда развития Псковской области, поздравительную открытку и памятную медаль «Рожденному на земле Псковской». На медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения малыша (делается бесплатно).

С начала реализации акции выдано 3 тыс 570 сертификатов. Более 2,5 тыс семей получили их через органы социальной защиты населения. В псковских роддомах подарки вручены около 1 тыс семей.

Оператором программы «Подарок новорожденному» выступает благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги».