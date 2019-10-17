Общество

Псковская городская поликлиника приглашает в октябре на прививки от гриппа

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает псковичей на выездную вакцинацию против гриппа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в медучреждении, 19 и 20 октября с 10:00 до 14:00, с 21 по 25 октября с 10:00 до 15:00 и с 26 по 27 октября с 10:00 до 14:00 сделать прививки можно будет в мобильном ФАПе - автобусе с госномером В 862 КР 60, который будет расположен на территории ТРЦ «Империал» (Псков, ул. Коммунальная, 41).

Прививки проводятся бесплатно. Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.

Возможна организация прививок по месту работы. График еженедельно обновляется в средствах массовой информации. Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.