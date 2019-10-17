Общество

Перспективы строительства новой школы в Гдове обсудил Владимир Яников с Сергеем Граховым

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников провел рабочую встречу с председателем комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергеем Граховым по вопросу строительства новой школы в Гдове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, Владимир Яников напомнил, что изначально речь шла о строительстве пристройки к старому зданию школы – такой наказ избирателей был принят к исполнению еще в 2013 году, но затем, благодаря появившейся возможности участия региона в федеральном проекте по созданию новых школ, было принято решение построить в Гдове современную школу на 800 мест.

«В 2015 году пункт о строительстве гдовской школы был внесён в областной бюджет, и каждый год он пролонгируется. Просьба, расскажите, что сделано для того, чтобы школа в Гдове начала строиться», - обратился к председателю Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Яников как депутат, избранный по одномандатному округу № 10, в территорию которого входит Гдов, и куратор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа».

«Когда я начал работать в комитете, то стал разбираться, почему так долго тянется вопрос со строительством гдовской школы, - сказал Сергей Грахов. - Выяснилось, что это связано с отсутствием технической возможности подключения нового здания к системе теплоснабжения, потому что действующие в Гдове котельные не позволяют обеспечить мощностью не только новую школу, но и дополнительных абонентов среди населения».

Владимир Яников отметил, что об этой проблеме известно давно, но администрация Гдовского района не предпринимала активных действий для её решения.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству рассказал о проведённых переговорах с работающим в Гдове концессионером АО «Нева Энергия», где прорабатывались различные варианты решения проблемы от электрического теплоснабжения до строительства встроенной котельной в школе. Первый – очень дорогостоящий, второй вариант, как отметил Сергей Грахов, мог бы быть реализован, но существующие типовые проекты школ с автономными котельными рассчитаны на 600 либо 1000 учащихся, а в Гдове нужна школа на 800 человек.

«В ходе переговоров с «Нева Энергией» мы достигли договорённость: в рамках концессионного соглашения они проводят модернизацию существующей котельной до необходимой мощности с учётом потребностей школы и жителей Гдова», - рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

По словам специалиста, ориентировочные затраты оцениваются в 77 млн рублей. «Важно отметить, что 60 процентов от этой суммы – деньги федерального бюджета, которые выделяются в рамках программы Фонда содействия реформированию ЖКХ, а 40 процентов вкладывает сам инвестор. Для местного и регионального бюджетов нагрузки не будет никакой», - подчеркнул Сергей Грахов.

Владимир Яников поинтересовался, как запланированная модернизация системы теплоснабжения отразится на тарифе для населения.

«Мы этому вопросу уделяли особое внимание, - сказал Сергей Грахов. - При данной схеме увеличение тарифа будет в допустимых минимальных параметрах, которые нам устанавливаются правительством».

«В какие сроки будут выполнены работы?» - спросил депутат. По словам Сергея Грахова, заявка в Фонд содействия реформированию ЖКХ будет направлена уже в ноябре, работы по модернизации котельной будут проведены в 2020 году, что позволит к концу 2020 года либо в 2021 году приступить к строительству школы.

«Препятствия для начала строительства, которые у нас были, мы преодолели», - констатировал Сергей Грахов.

«Полгода назад у нас с вами состоялся первый разговор по вопросу строительства школы в Гдове - тогда вы обещали найти оптимальный вариант решения проблемы теплоснабжения, и сделали это. Уверен, что теперь дело пойдёт», - сказал Владимир Яников и поблагодарил председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству за проделанную работу.

Исполнение наказа избирателей о строительстве школы в Гдове находится на контроле областного Собрания депутатов.