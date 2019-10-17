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Общество

Отец обстрелянного в Великих Луках из винтовки ребенка просит губернатора взять под контроль дело сына

18.10.2019 13:52|ПсковКомментариев: 0

Отец ребенка, в которого 16 июня на участке рядом с домом по улице Дружбы в Великих Луках из пневматической винтовки стрелял мужчина, обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на официальном сайте «ведерников.рф».

Отец ребенка считает, что мужчина, совершивший преступление, зная характеристики и мощность своего оружия, пытался именно убить мальчика. «Преступник выстрелил в моего сына свинцовой пулей длинной 5.2 мм, шириной 4.5 мм (данные из экспертизы). В результате этого мой сын получил проникающее пулевое ранение грудной клетки слева, сквозное ранение нижней доли левого легкого, проникающее ранение левого желудочка сердца, гемоперикарда, гемоторакса слева. Повод моего обращения к вам - слишком мягкое отношение к этому человеку, который совершил такое тяжкое  преступление. Мне сказали, что он получит за такое лет 6 (статья от 6 до 15)», - пишет мужчина.

В обращении он также обращает внимание губернатора на то, что, если бы не профессионализм врачей и людей, оказавшихся на тот момент возле ребенка, его сына сейчас уже бы не было в живых. «В данное время по вине этого преступника  мой сын стал инвалидом. Я считаю, что этот человек заслужил более серьезное наказание за такое тяжкое и циничное по отношению к моему ребенку преступление, а не 6-8 лет. Ведь он покушался умышленно на жизнь детей», - заявляет отец пострадавшего ребенка, отмечая, что по итогам экспертизы было выяснено, что стрелявший человек нуждается в лечении от алкогольной зависимости.

«Я сам охотник, имею опыт обращения с оружием и могу сделать вывод, что 100% он знал, что делает, ибо он сам охотник и имел несколько единиц оружия  дома, которое впоследствии было найдено и изъято у него. А также он прекрасно знал технические характеристики того оружия, с которым имел обращение. На том оружии, из которого он стрелял был оптический прицел, и цель этого преступника была попасть в сердце, куда он и выстрелил ребенку. Михаил Юрьевич, у вас тоже есть дети, и хоть на минуту представьте себя на моем месте! После этого скажите, какое наказание должны заслуживать такие "люди", которые покушаются на жизнь и здоровье детей. Этот человек до сих пор не раскаивается. Он нанял себе нескольких адвокатов, даже не извинился. К ребенку, которого хотел убить, не проявил никакого сочувствия и какого-либо участия в его реабилитации», - пишет мужчина.

В обращении он также отмечает, что в данный момент он борется за дальнейшее физическое и психологическое здоровье ребенка, при этом несет большие материальные затраты, чтобы хотя бы частично восстановить здоровье ребенка.

«Также я бы хотел, чтобы суд был показательный, так как в последнее время, все чаще и чаще совершаются преступления против жизни и здоровья детей. Одни люди даже ценой своей собственной жизни пытаются спасти детей (Беслан, школа, 1 сентября 2004 года) другие нелюди убивают детей и устраивают на них сафари. Дети - это наше будущее, они совсем не защищены перед такими людьми. Поэтому такие циничные и жестокие преступления в отношении детей, по моему мнению должны караться так же жестоко, по справедливости. Я бы хотел вас попросить, чтобы вы, Михаил Юрьевич, взяли под контроль это уголовное дело, в надежде на то, что этот человек будет наказан должным образом, по справедливости содеянных им поступков!» - подытожил отец пострадавшего.

Источник: Псковская Лента Новостей
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