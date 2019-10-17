Общество

Октябрьская ретро-вечеринка для пенсионеров прошла в Псковском Красном Кресте

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей» состоялась ретро-вечеринка, посвященная 85-летию участниц проекта Валентины Мануйловой и Валентны Ефимовой. Более 30 пожилых людей стали гостями юбилейного торжества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Красного Креста.

Концертную программу по традиции подготовили и провели волонтеры из Пыталово - вокальная группа «С песней по жизни». На празднике звучали песни советской эпохи, любимые многими поколениями. Центром внимания стали юбиляры. Для них звучали самые душевные пожелания всего самого доброго, им дарили цветы, подарки, искренние улыбки, для них был устроен небольшой праздничный салют. По словам Валентины Мануйловой и Валентны Ефимовой, юбилейное торжество, организованное Псковским Красный Крестом, стало для них одним из самых незаурядных событий последних лет.

Октябрьская вечеринка завершила цикл торжеств, посвященных юбилеям участников проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны».

Напомним, что ретро-вечеринки проводились в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.