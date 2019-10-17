Общество

Палкино присоединяется к Молодежному инжиниринговому центру

Ученики Палкинской школы за текущий год часто представляли Псковскую область на различных соревнованиях по робототехнике. Эта активность обратила на себя внимание руководства Псковского государственного университета. Палкинских робототехников пригласили к участию в совместном проекте ПсковГУ и Псковской инженерно-лингвистической гимназии - первом в регионе Молодежном инжиниринговом центре.

Уже состоялось первое совместное занятие. Ребята из Палкинской школы и Псковской инженерно-лингвистической гимназии с педагогами и представителями ПсковГУ посетили Псковский хлебозавод, где познакомились с работой конвейера и получили задание на автоматизацию процесса.

«Именно в заинтересованности ребят и кроется ключ к успеху. Молодежь сегодня перегружена информацией. Неинтересными предметами детям тяжело обучаться. Но если ученикам будет интересно в Молодежном Инжиниринговом Центре, если они будут решать сложные задачи и видеть реальные результаты своих изысканий, будут видеть, что их изобретения помогают предприятиям – то ребята "свернут горы". Ведь у нас много талантливой молодежи. Нужно помочь им раскрыть свои природные таланты, как в свое время раскрылись таланты Кикоина и Брадиса - наших знаменитых псковских земляков», - рассказал Теодор Плявинский.

Из всей Псковской области только в Палкинской средней школе, ребята всех возрастов могут заниматься робототехникой. Есть начальный уровень с 1 по 4 класс, есть базовый с 5 по 9, а теперь благодаря Молодежному инжиниринговому центру, есть продвинутый третий уровень робототехники для старшеклассников.