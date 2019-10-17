Общество

Андрей Турчак предложил разработать поправки для привлечения инвесторов в проект «Цифровой регион»

У государственно-частного партнерства огромный потенциал при реализации проекта «Цифровой регион», для привлечения инвестиций в этой сфере будут разработаны поправки в закон «О концессионных соглашениях», сказал глава Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, вице-спикер палаты Андрей Турчак, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Сенатор отметил, что 70 процентов решений для «умного города» находятся в ведении государства, поэтому в федеральном проекте «Цифровой регион» должна быть предусмотрена господдержка. Но, по его словам, необходимо использовать и потенциал государственно-частного партнерства.

Парламентарий обратил внимание, что больше половины инвестиций в такие проекты являются рентабельными, они дают прямую экономию или возможности получения прибыли. В связи с этим проекты «умных» городов могут быть интересны частным инвесторам, указал он.

Турчак подчеркнул, что для реализации потенциала государственно-частного партнёрства необходимо совершенствовать законодательство.

«Мы предлагаем внести изменения в Закон «О концессионных соглашениях», дающие возможность заключать такие концессии органами местного самоуправления и в рамках многостороннего соглашения», — сказал он, отметив, что такие проекты в уже есть в некоторых муниципалитетах, например, турсервисы в Калужской области.