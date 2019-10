Общество

Эколого-биологический центр провел фотокросс среди школьников Пскова

17 октября в МБУ ДО «Эколого-биологический центр» состоялся фотокросс - финальный (очный) этап городского фотоконкурса «Природа в объективе», проводившегося в рамках международного проекта ER65 Improving biodiversity and increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian-Russian border area BioAware.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Эколого-биологическом центре, цель фотоконкурса - привлечение внимания школьников к объектам живой природы города Пскова и проблемам взаимоотношений человека и окружающей среды, развитие эстетического восприятия природы.

По результатам отборочного тура, в котором приняли участие 17 команд из 14 образовательных учреждений города Пскова, к участию в финале были приглашены 8 команд:

«Энтузиасты», СОШ №9

«Вспышка», СОШ №17

«Объектив», СОШ №18

«В ракурсе», ЕМЛ №20

«Грачи», СОШ №24

«Осенний квартет», ППК

«Вспышка», ПИЛГ

«СЛЭМ», ПТЛ

В течение 2-х часов команды проводили фотосъемку по определенным заданиям организаторов. Старт фотокросса состоялся в Мирожском парке, финишировали команды в Эколого-биологическом центре.

Все финалисты предоставили на оценку жюри по шесть лучших кадров на заданные темы, и, также, смогли увидеть работы соперников. Команды награждены грамотами финалистов очного этапа городского фотоконурса «Природа в объективе». Теперь, к работе приступит независимое жюри и определит призеров фотоконкурса.

Оргкомитет конкурса благодарит всех участников фотокросса и желает дальнейших творческих успехов.