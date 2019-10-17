Эколого-биологический центр провел фотокросс среди школьников Пскова

17 октября в МБУ ДО «Эколого-биологический центр» состоялся фотокросс - финальный (очный) этап городского фотоконкурса «Природа в объективе», проводившегося в рамках международного проекта ER65 Improving biodiversity and increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian-Russian border area BioAware.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Эколого-биологическом центре, цель фотоконкурса - привлечение внимания школьников к объектам живой природы города Пскова и проблемам взаимоотношений человека и окружающей среды, развитие эстетического восприятия природы.
По результатам отборочного тура, в котором приняли участие 17 команд из 14 образовательных учреждений города Пскова, к участию в финале были приглашены 8 команд:
В течение 2-х часов команды проводили фотосъемку по определенным заданиям организаторов. Старт фотокросса состоялся в Мирожском парке, финишировали команды в Эколого-биологическом центре.
Все финалисты предоставили на оценку жюри по шесть лучших кадров на заданные темы, и, также, смогли увидеть работы соперников. Команды награждены грамотами финалистов очного этапа городского фотоконурса «Природа в объективе». Теперь, к работе приступит независимое жюри и определит призеров фотоконкурса.
Оргкомитет конкурса благодарит всех участников фотокросса и желает дальнейших творческих успехов.