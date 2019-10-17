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Общество

Куратор партпроекта «Российское село» вручил награды труженикам Новосокольников

18.10.2019 15:35|ПсковКомментариев: 1

Работников сельского хозяйства чествовали в городе Новосокольники сегодня, 18 октября. Праздничное мероприятие состоялось при поддержке партийного проекта «Российское село», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии. 

В зале собралось более 60 человек, среди которых виновники торжества – передовики сельхозпроизводства, представители районной и областной власти, общественности, партийцы и сторонники «Единой России».

За нелегкий, но очень нужный людям труд, работников сельского хозяйства поблагодарил региональный координатор проекта «Российского село», секретарь местного отделения Партия, депутат областного Собрания Андрей Козлов. «Наша главная цель  - продолжать развитие сельских территорий и повышать престиж сельскохозяйственного труда, - отметил Андрей Козлов. – Депутаты фракции «Единой России» всегда голосуют за бюджет, в котором предусмотрены средства на эти цели, и постоянно контролируют ситуацию, а это значит, что они берут на себя ответственность за результат. Дальше будет только лучше, мы активно работаем, видим свои ошибки, делаем выводы и движемся вперед».

За свой многолетний труд и в связи с профессиональным праздником отмечены 28 работников сельского хозяйства Новосокольнического района. Грамотами и благодарностями Минсельхоза, областного комитета по сельскому хозяйству и районной администрации награждены агрономы, ветврачи, доярки, слесари, трактористы, водители.

Партийный проект «Российское село» направлен на устойчивое развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, содействие развитию садоводства и огородничества. В рамках проекта ежегодно проводится Всероссийский форум «Российское село», региональные форумы, сельскохозяйственные выставки и ярмарки, научно-практические конференции и образовательные семинары, осуществляются мониторинги цен на сельскохозяйственную технику, на земельный налог и тарифы на электроэнергию для садоводов, проводятся общественные обсуждения законодательных инициатив.

 

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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