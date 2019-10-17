Общество

Вопрос о назначении Артема Татаренко директором-главным редактором газеты «Псковские новости» рассмотрит гордума

Вопрос о согласовании кандидатуры Артема Татаренко для назначения на должность директора-главного редактора муниципального автономного учреждения Пскова «Редакция газеты «Псковские Новости» рассмотрят депутаты Псковской городской Думы. Соответствующий проект решения внес в гордуму и.п. главы городской администрации Александр Коновалов.

Напомним, Артем Татаренко с начала июля работает в должности и.о. директора - главного редактора муниципальной газеты, а до этого был принят в штат на должность начальника рекламного отдела редакции. До его назначения пост директора - главного редактора газеты занимала Светлана Андреева.

До прихода в газету Артем Татаренко работал в должности заместителя начальника управления культуры администрации Пскова. Окончил Псковский областной колледж культуры, много лет занимается продюсерской деятельностью и работает в сфере медиатехнологий. Имеет опыт работы на госслужбе. За годы профессиональной деятельности у него сложились тесные контакты с государственными органами власти и коммерческими структурами. С ноября 2016 по октябрь 2017 года являлся директором Псковской областной филармонии.