Общество

Международная выставка кошек «Кубок Псковщины - 2019» открывается в ГКЦ

Международная выставка кошек «Кубок Псковщины - 2019» открывается сегодня, 19 октября, в Городском культурном центре, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе любителей кошек «Плескава». К участию заявились около 130 владельцев домашних питомцев.

На выставке будут представлены более сотни животных разных пород: британская короткошерстная, и длинношерстная, скоттиш фолды/страйты, хайленд фолды/страйты, экзотическая короткошерстная, сибирская, мейн-кун, курильский бобтейл, абиссинская, бенгальская, бурма, девон-рекс, корниш-рекс, донской сфинкс, канадский сфинкс, петерболд, персидские/экзоты.

В программе мероприятия заявлены мастер-классы от экспертов, а у всех посетителей выставки будет возможность пообщаться с заводчиками животных. Также запланировано проведение WCF-рингов для взрослых и молодых представителей пород. Будут проведены и традиционные мероприятия формата «Fun» Shows.

Добавим, выставка будет открыта для посетителей 19 и 20 октября с 10.00 до 18.00.