Общество

Власти Псковского района поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

17 октября в Нееловском КДЦ прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района. Вступительную речь произнесла глава Псковского района Натальи Федоровой.

«Этот праздник является символом нашего признания людям наиболее мирной профессии, сумевшим облагородить землю, сделать ее плодоносящей и дарующей неисчислимые богатства. Какие бы изменения не происходили в нашей жизни, сельский труд по-прежнему необходим каждому человеку. Ваш труд заслуживает большого уважения и признательности, имеет большую общественную значимость и от результатов труда хлеборобов, животноводов, механизаторов, других специалистов во многом зависит наша уверенность в завтрашнем дне. Сельское хозяйство занимает особое место в экономике нашего района. Администрация муниципального образования выражает уверенность, что вы и впредь будете сохранять профессиональные традиции, совершенствоваться и улучшать свои достижения. Спасибо вам за преданность выбранному делу, самоотдачу, за ваш вклад в социально-экономическое развитие родной земли», - обратилась к ветеранам аграрной отрасли, труженикам села и работникам перерабатывающей промышленности Псковского района Наталья Федорова.

С докладом об итогах работы сельскохозяйственной отрасли за 9 месяцев выступил заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко. Он привел данные о результатах работы по производству мяса и молока в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах района, объемах заготовленных кормов, территориях обработанных площадей и мелиорированных земель, а также назвал лучших работников во всех сферах сельскохозяйственного производства района.

Затем состоялась церемония награждения хозяйств, предприятий и лучших работников сельскохозяйственной и перерабатывающей отрасли Псковского района.

Первым награжденным на торжественном собрании стало ООО «ПсковАгроИнвест». Диплом о присуждении «Гранта главы Псковского района имени Героя Социалистического труда Г.И.Гецентова» Наталья Федорова вручила генеральному директору предприятия Ирине Толмачевой.

Также почетные дипломы администрации Псковского района, грамоты и благодарственные письма получили председатель СПК (колхоз) «Передовик» Владимир Никитин и генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Победа» Виктор Гречин, а также лучшие механизаторы, доярки, скотники, продавцы и другие работники сельхозпредприятий. Были отмечены на собрании и ветераны сельскохозяйственной отрасли, проработавшие на земле более 30 лет.

Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Геннадий Шачинов также поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником и вручил почетные награды и денежные премии лучшим работникам сельского хозяйства района.

От имени областного Собрания депутатов с поздравлениями выступила Ирина Толмачева. Она поздравила всех с праздником, пожелал своим коллегам крепкого здоровья, оптимизма, больших успехов в нелегком сельском труде и также наградила отличившихся от имени областного депутатского корпуса.

Стоит отметить, что шестьдесят пять работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Псковского района были отмечены на торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику.