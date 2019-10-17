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Общество

В Пскове обсудили вопросы функционирования учреждений и органов, исполняющих наказания, в условиях реформирования

18.10.2019 16:26|ПсковКомментариев: 0

Межвузовская научно-практическая конференция «Функционирование учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы» прошла на кафедре уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала академии ФСИН России.

Открывая конференцию, начальник филиала Дмитрий Панарин отметил, что современные тенденции и проблемы, возникающие в сфере реализации уголовных наказаний и функционирования учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, вызывают живой интерес как представителей профессионального научного сообщества, так и практических работников правоохранительной сферы деятельности, поэтому заявленная тема своевременна и актуальна.

В научном мероприятии приняли участие уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, сотрудники прокуратуры Псковской области и УМВД России по Псковской области, профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Балтийского гуманитарного института, Псковского государственного университета, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, Псковского агротехнического колледжа; курсанты и студенты Псковского филиала академии, практические работники УФСИН России по Республике Коми, Псковской, Брянской, Смоленской и другим областям.

В ходе работы конференции ее участники обсудили актуальные проблемы уголовно-исполнительного законодательства, уголовно-исполнительной политики РРФ, деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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